كريس مارتن ودوا ليبا يتبادلان القُبَل بعد أسبوعين على انفصاله!

مضى أسبوعان على انفصال النجم الإنجليزي "كريس مارتن" عن حبيبته النجمة الحسناء "داكوتا جونسون"، إلّا أن ذلك لم يمنعه من بدأ حياة عاطفية مع نجمة جديدة لا تقل عن حبيبته إثارةً وجمالًا.

قال أحد شهود العيان لصحيفة "ذا صن" أن حالما لمح "كريس براون" المغنية الأمريكية في مهرجان "غلاستونبري" البريطاني السنوي من بعيد، قفز على الفور ليكون إلى جانبها، ولم يتركها طوال الليل. من جهة أخرى، "بدت "دوا ليبا" مستمتعة برفقته، حتى انها عرفته على عائلتها، وتبادلا الإطراء وكلمات الغزل والمجاملة.

وأشير أن الثنائي توجها لحانة "غوريلا"، وهناك تبادلا القبل، ما يعني وجود إعجاب مُتبادل بين الثنائي، لكن لا شيء جدي بينهما تحديدًا أنهما خرجا من علاقات غرامية ليس من فترة بعيدة.

وفي وقت سابق، أفيد أن "دوا ليبا" على علاقة مع عارض الأزياء الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية "أنور حديد"، شقيق صديقتها المقربة "جيجي حديد"، بعد انفصالها عن حبيبها الشيف "إسحاق كارو".

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