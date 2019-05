كريس وكورتني تمثالا شمع.. لن تصدق مدى التشابه!

كشف متحف مدام توسو في نيويورك الستار عن تمثال الشمع الذي صنع محاكاةُ لنجمة تلفزيون الواقع "كريس جينر" وابنتها الكُبرى "كورتني كارداشيان.

نشرت العقل المدبر لبرنامح تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians صور لتمثالي الشمع عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يوم أمس الخميس، حيث يظهر تمثالها جالسًا على كرسي إلى جانب تمثال ابنتها الذي وضع بوضعية الوقوف.

كما نشرت صورة لها ولحبيبها "كوري جامبل" إلى جانب التمثالين، حيث اختارت ارتداء زيًّا مُطابقًا لتمثالها مؤلف من سترة سوداء براَّقة نسَّقتها ببنطال أسود رسمي أنيق، وانتعلت حذاء ذي كعب عالٍ، في حين اعتمدت تسريحة شعر قصيرة، وبالنظر إليها وإلى المجسم الشمعي لن نتمكن من تحديد أيهما الحقيقي أو المزيف.

أما بالنسبة لــ"كورتني"، اختير لتمثالها زي كالذي ارتدته أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموضة CFDA 2018، وهو بدلة سوداء مُزيَّنة بالكريستال من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي " كريستيان سيريانو".

و تلقت شقيقات كارداشيان "كيم كارداشيان"، "كلوي كارداشيان"، و"كيندال جينر"، و"كايلي جينر" ، تماثيل شمع خاصة بهن في المتحف خلال السنوات، كما تمتلك "كيم" العديد منهم في متحف مدام توسو في نيويورك وهوليوود ولندن ونيودلهي بالهند!