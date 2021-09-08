صالح بادمشي يكشف أسرار مشاهده الجنسية مع أوزغي أوزبيرينتشي في "الأول والأخير".. كانت الأخيرة حامل بشهرها الثالث

تعاونت النجمة أوزغي أوزبيرينتشي و نجم مسلسل حب للإيجار " صالح بادمجي" في مسلسل جديد بعنوان " İlk ve Son أي " الأول والأخير ".

واختار مسلسل "الأول والأخير" أن يدخل التنافس في الموسم الصيفي حيث نال على إعجاب المشاهدين فقد حصل على نسبة مشاهدات عالية.

وتصدّرت المشاهد الجنسية بين أوزغي وصالح التريند الرائج في تركيا، حيث ظهرا في العديد من المشاهد الجنسية الإباحية وهما على السرير بالإضافة إلى الإيحاءات التي كانت الأكثر تداولاً عل وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّر صالح عن شعوره تجاه هذه المشاهد خلال مقابلة له مع صحيفة "حريت"، حيث أكّد أن الموضوع لم يكن سهلاً أبداً بالنسبة له.

كما كشف عن بعض أسرار المسلسل بالنسبة له، ففي البداية صرّح بانه لا يريد تمثيل دور الشاب، فقال: "كنت أريد الخروج عن الصورة النمطية للفتى الفقير الغني، وإن التمثيل كشاب يجب الإعداد له نفسياً وجسدياً وهي أصبحت مشكلة بالنسبة لي".

وشرح صالح خلفية مشاهده الجنسية في المسلسل، حيث قال: "لم يكن الأمر سهلاً فعندما رأيت النص وقرأته قلت: كيف سنفعل ذلك؟ ولقد قمنا بتصوير المشاهد كأنها حقيقية".

ولكن المفاجأة هو ان أوزغي قامت بالتصوير وهي حامل بالشهر الثالث، فقال صالح: "كان هناك الكثير من الأشياء الجسدية التي علينا الانتباه إليها فقد كانت أوزغي حامل بالشهر الثالث وهو تحدّي واجهته معها في التصوير".

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