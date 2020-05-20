كلوي تُثير حبيبها السابق بصورة بملابسها الداخلية.. والمعلقين "تركت ألماسة من أجل صخرة قديمة"

عادت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" بقوة إلى حسابها على موقع "إنستغرام" بعد أخذ استراحة من صخب الدراما المُثارة حول حبيبها السابق نجم كرة السلة "تريستان تومبسون".

في الأسبوع الماضي،انتشرت شائعات تفيد أن "كلوي كارداشيان" تنتظر مولودها الثاني من حبيبها السابق الذي انفصلت عنه نتيجة إقدامه على خيانتها مع صديقة شقيقتها، حيث يتواجد الثنائي الآن معًا في الحجر المنزلي برفقة ابنتها "ترو". ولم يتوقف الأمر هنا، بل ادعت سيدة أنها أنجبت طفلًا من "تومبسون".





وعلى الفور، توجَّهت "كلوي" نجو حسابها على موقع "تويتر" وأعربت عن غضبها لما تتناقله وسائل الإعلام حول حياتها، وتعهدت ببذل طاقتها لنشر الإيجابية بدلًا من قراءة التعليقات المؤذية.

وفي وقت لاحق، نشرت "كلوي"عبر حسابها على "إنستغرام" صورة مُثيرة لها مُرتدية بكيني أبيض مؤلف من قطعتين واستعرضت عضلات بطنها المشدود، وكتبت: "عضلات ما قبل الحجر الصحي.

وكان من بين المعجبين بصورتها "تومبسون" الذي علَّق على الفور بسلسلة من الرموز التعبيرية بما في ذلك عيون على شكل قلب حب أحمر، ولسان.

وقوبل رده بردود أفعال مختلطة من قاعد معجبي "كلوي"، فالبعض سعدوا بعدوتهما وآخرون حذروا الأخيرة من الرجوع.



وكتب أحد المستخدمين: "كان لديك ماسة. ألقيتها بعيدًا من أجل صخرة قديمة متربة. الآن تريد استعادة الماسة التي كانت تلمع أمامك. لن تستعيدها أبدًا".

وفي وقت سابق، رفع لاعب كرة السلة الشهير دعوى قضائية على سيدة ادعت أنه والد طفلها رغم أن نتائج اختبار الحمض النووي جاء سلبية، مُشيرةً أنها ستدعوه علنًا بـ"الأب الآبق"، أي الأب المخل بواجبه من حيث الإنفاق على أسرته.

في الدعوى القضائية، أشار "تريستان تومسون"، الحبيب السابق لنجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" ووالد طفلتها، أنه لم يؤمن منذ البداية بحقيقة أبوته للطفل الذي تحاول "كيمبرلي ألكساندر" اتهامه به، لكنه خضع رغم ذلك لاختبار الأبوة.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من حقيقة أن مختبر الحمض النووي الموثوق والمعتمد من قبل محاميها قد قرر بشكل قاطع أن "تومسون" ليس والد طفل "ألكساندر"، فقد أصرت الأخيرة على الإعلان بشكل علني أنه هو والد طفلها ويحاول التهرب من الإنفاق على العائلة، وعدم تحمله المسؤولية المالية للطفل منذ ولادته

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