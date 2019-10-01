كلوي كارداشيان أم لعبة باربي؟... ممنوع التعليق!

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" عقب التغييرات الجذرية التي أجرتها في ملامحها، حيث بدت في صورها الأخيرة مُختلفة عما عهدناه سابقًا.

ويبدو أن "كلوي كارداشيان" (34 عامًا) لم تكترث لللتعليقات السلبية التي انهالت على صورها، بل على العكس، قررت مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة سيلفي جديدة مُتمنية لهم يوم إثنين جميل، لكن ليس باستطاعتنا إنكار الاختلاف الواضح في شكلها.

يمكننا ملاحظة أنفها الصغير والنحيف، ووجها المنحوت، وشفاهها الممتلئة، وعينيها الواسعتين، وحاجبيها العريضين بشكل مُغاير عما اعتمدته سابقًا، حتى بدت كلعبة باربي بلاستيكية، وكي تمنع الجميع من إبداء أرائهم حول مظهرها الجديد وفتح باب النقاش والانتقادات السلبية، قررت قفل خانة التعليقات.

وأثارت "كلوي" الجدل سابقًا حينما نشرت صورة لها من الأعلى وهي ترتدي مشد وردي من مجموعة House of CB وبقيمة 59 جنيه أسترليني، جاء متناسقاً مع لون شعرها الأشقر وأقراط هوب التي وضعتها، وعلّقت على الصورة قائلةً: "رطب وصحي".

ورغم مظهرها الجذاب، إلى أن متابعيها أشاروا أن شكلها قد تغيّر كلياً بسبب استمرارها في الخضوع لعمليات تجميلية لأنفها فعلّق أحد الأشخاص: "من فضلك توقفي إخضاع وجهك للعمليات التجميلية، أرجوك"، بينما قال آخر: "إن تغيير وجهك كثيراً سيصبح شيئاً غير طبيعي".

في حين شبهها أحد الأفراد بالنجم البوب الراحل "مايكل جاكسون"، حيث قارنوا أنفها النحيل بأنف "جاكسون" المشوَّه.

وخلال الأشهر الماضية، نفت "كلوي" قيامها بعمليات التجميل لأنفها، وأوضحت أن سر مظهرها هو المكياج؛ فصرّحت: "أحد الأشياء المفضلة لدي هو مكياج أنفي على الرغم من أن ذلك يجهدني شخصياً إلا أن كل شيء يبدو مختلفاً في بعض الصور".