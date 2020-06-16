كلوي كارداشيان بإطلالة صيفية مميزة.. وتلفت نظر تريستان تومبسون!

ترددت شائعات كثيرة حول عودة العلاقة بين نجم الدوري الأمريكي تريستان تومبسان ونجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" خلال فترة الحجر الصحي، وذلك عقب فضيحة خيانته لها مع صديقتها جوردن وودز.

وشاركت كلوي إطلالتها الصيفية مع متابعينها في سلسلة من صور السيلفي عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث ظهرت بإطلالة جديدة لشعرها وبلون جديد.

واستبدلت النجمة البالغة 35 عاماً شعرها الأشقر البلاتيني باللون العسلي المتوّهج كما قصت بضع بوصات من شعرها، وعلّقت على الصورة: "الموقع: تحت جلد العاهرات".

ولفتت كلوي انتباه حبيبها السابق تريستان تومبسان حيث بدا كأنه يشعر بمزيد من الراحة في علاقته معها حيث علّق على الصورة مازحاً: "أنا أؤيد تعليقك"، مع رموز تعبيرية نار وقلب أحمر ورموز عضلية.

وكشف مصدر أن علاقة تريستان مع كلوي علاقة وديّة في الوقت الحالي من أجل ابنتهم ترو، وهم يفعلون ما هو أفضل لديهما لطفل عمره عامين.

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