كلوي كارداشيان تتعرّض لانتقاد عنيف في صورتها الأخيرة.. "أين كوكو؟"

أثارت أحدث صورة لنجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" على إنستغرام قلق متابعينها الذين ادّعوا بأن وجه النجمة بدا غير معروف وكأنها شخص آخر، وذلك عندما نشرتها عبر حسابها الخاص أمس الأربعاء.

وظهرت كلوي في الصورة من الأعلى وهي ترتدي مشد وردي من مجموعة House of CB وبقيمة 59 جنيه أسترليني، جاء متناسقاً مع لون شعرها الأشقر وأقراط هوب التي وضعتها، وعلّقت على الصورة قائلةً: "رطب وصحي".

وانتقل المتابعين إلى انتقادها بأن شكلها قد تغيّر كلياً بسبب استمرارها القيام بعمليات تجميلية لأنفها فعلّق أحد الأشخاص: "من فضلك توقف عن فعل العمليات بوجهك رجاءً"، بينما قال آخر: "إن تغيير وجهك كثيراً سيصبح شيئاً غير طبيعي".

وأكّد شخص ثالث قيام كلوي بالعديد من العمليات التجميلية فقال: "عمليات تجميلية كثيرة للغاية لا يمكن التعرف عليها أين كوكو؟"، ووافقه رابع الرأي بقوله: "هل هذه حقاً كلوي لا استطيع التعرف عليها؟".

وخلال الشهر الماضي نفت كلوي قيامها بعمليات التجميل لأنفها بل شاركت نجمة تلفزيون الواقع سرها بأنها تستخدم المكياج الخاص بها لتغيير شكل أنفها في الصور فصرّحت: "أحد الأشياء المفضلة لدي هو مكياج أنفي على الرغم من أن ذلك يجهدني شخصياً إلا أن كل شيء يبدو مختلفاً في بعض الصور".

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