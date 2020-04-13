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كلوي كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها برفقة حبيبها السابق.. هل تعود المياه لمجاريها؟

منشور 13 نيسان / أبريل 2020 - 09:09
كلوي كارداشيان وتريستان تومبسون وابنتهما ترو
كلوي كارداشيان وتريستان تومبسون وابنتهما ترو

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" بعيد ميلاد ابنتها ترو التي بلغت عامها الثاني برفقة حبيبها السابق ووالد طفلتها تريستان تومبسون.

ومن المرجّح أن الامور تعود لطبيعتها حيث أن تريستان قرر البقاء في منزل كلوي الكائن في لوس أنجلوس أثناء الحجر المنزلي وسط انتشار الكورونا ومع وجود مناسبة خاصة جمعت بينهما.

وزعمت مصادر مقرَّبة أن الثنائي لن يسمحا بحضور أي فرد من العائلة للاحتفال بعيد الميلاد بطريقة مباشرة بينما سينضم إليهما عبر مكالمة جماعية من خلال الانترنت.

ويأتي تواجدهما معاً بعد عام واحد من الكشف عن خيانة تريستان تومبسون لكلوي مع صديقتها المقربة جوردن وودز حيث أصيبت بعدها بانهيار واضح وحزن كبير.

وبالرغم من استبعادها في الماضي أي فرصة للعودة لحبيبها الخائن إلا أنها تمكنت من تجاوز كل ما مرت به بعد الخيانة وتحاول مسامحته على أفعاله لأنه والد طفلتها في النهاية.

Khloe Kardashian photoshoot

ولا يعني بالضرورة أن الثنائي قد عادا معاً حتى لو وجدنا حقيقة عزل أنفسهما معاً والاحتفال بمناسبة خاصة فلا يعني هذا الشيء مسامحتها له.

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