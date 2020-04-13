كلوي كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها برفقة حبيبها السابق.. هل تعود المياه لمجاريها؟

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" بعيد ميلاد ابنتها ترو التي بلغت عامها الثاني برفقة حبيبها السابق ووالد طفلتها تريستان تومبسون.
ومن المرجّح أن الامور تعود لطبيعتها حيث أن تريستان قرر البقاء في منزل كلوي الكائن في لوس أنجلوس أثناء الحجر المنزلي وسط انتشار الكورونا ومع وجود مناسبة خاصة جمعت بينهما.
وزعمت مصادر مقرَّبة أن الثنائي لن يسمحا بحضور أي فرد من العائلة للاحتفال بعيد الميلاد بطريقة مباشرة بينما سينضم إليهما عبر مكالمة جماعية من خلال الانترنت.
Happy birthday my sweet TuTu!! You are all of my unforgettable memories of the past few years, the precious magical moments of the present and the promise of a happy future. You are literally my entire world! I can’t believe you are TWO!! You make my life complete and I can’t wait to have forever with you!!! Until the end of time; I love you my sweet girl. PS This new face she’s making makes me so happy!
ويأتي تواجدهما معاً بعد عام واحد من الكشف عن خيانة تريستان تومبسون لكلوي مع صديقتها المقربة جوردن وودز حيث أصيبت بعدها بانهيار واضح وحزن كبير.
وبالرغم من استبعادها في الماضي أي فرصة للعودة لحبيبها الخائن إلا أنها تمكنت من تجاوز كل ما مرت به بعد الخيانة وتحاول مسامحته على أفعاله لأنه والد طفلتها في النهاية.
ولا يعني بالضرورة أن الثنائي قد عادا معاً حتى لو وجدنا حقيقة عزل أنفسهما معاً والاحتفال بمناسبة خاصة فلا يعني هذا الشيء مسامحتها له.
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