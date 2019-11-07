كلوي كارداشيان تحتفل بـ100 مليون متابع على "إنستغرام".. وتفاجئ جمهورها بهذا التعليق

يحظى آل كارداشيان بعدد لا يحصى من المعجبين حول العالم الذين دائمًا ما يتابعونهم أولًا بأول، وخاصة على "إنستغرام".

واحتفلت كلوي كارداشيان يوم الثلاثاء بجمعها 100 مليون متابع على "إنستغرام" وكما هو متوقع قدمت رسالة شكر لمعجبيها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل " البريطانية، سرعان ما أعربت كلوي، 35 عامًا عن سعادتها بحصولها على ملايين المعجبين من خلال منشور بسيط، قالت فيه: "100 مليون متابع! واو واو واو!! شكرًا لكم! إنه لأمر مذهل".





إلا أن كلوي فاجأت الكثيرين لاحقًا، فبعد فترة وجيزة من احتفالها بوصول متابعيها لـ 100 مليون، شاركت منشورًا يهاجم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "لن يحظى هذا الرأي بشعبية، ولكني أعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي دمرت تمامًا قدرة أجيالنا على أن تكون سعيدة حقًا".

وأضافت: "نحن دائمًا ما نرى شخصًا آخر تبدو حياته مثالية وأفضل من حياتنا، مما يجعلنا نعتقد أن ما نحظى به ليس جيدًا بما فيه الكفاية".

ويأتي منشور كلوي في الوقت الذي احتفلت فيه وعائلتها بعيد ميلاد والدتها "كريس جينر" الـ 64 وكانت كلوي وشقيقاتها حاضرات بقوة على إنستغرام، إذ شاركن العديد من المنشورات والصور احتفالًا بعيد ميلاد والدتهن.

كما شاركت كلوي مؤخرًا أيضًا صورة لها برفقة شقيقاتها ووالدتها في بيفرلي، بينما كنّ متوجهات إلى منزل العائلة القديم لقضاء موعد عشاء مميز، وهذه الزيارة كانت هدية كيم الاستثنائية لوالدتها في عيد ميلادها والتي جمعت بها أفراد عائلتها لاسترجاع ذكريات الطفولة وما عاشوه برفقة والدهم الراحل "روبرت كارداشيان"، خاصة أن كيم أعادت تصميم الديكور ليصبح المنزل وكأنه لم يتغير.



وكانت هدية كيم مؤثرة للغاية للعائلة، وخاصة بالنسبة لكريس، التي سرعان ما انهمرت في البكاء، كما كانت الزيارة مؤثرة أيضًا بالنسبة لكيم، التي كشفت في منشور لها على إنستغرام أنها على الرغم من محاولتها تمالك نفسها، إلا أنها في نهاية المطاف، انهارت بكاءً بينما كانت في حمام منزل طفولتها، وقالت في المنشور: "هنا في هذا المنزل، عاش كل طفل من أطفال كارداشيان".