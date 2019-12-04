كلوي كارداشيان تدافع عن مليكة حق وسط غضب المتابعين.. ما علاقة حبيبها السابق تريستان؟

لا تزال آثار فضيحة حبيبها السابق تريستان تومبسون تلاحق نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" حتى الوقت الحالي، حيث أنها ردّت بقسوة على كل من انتقدها بالإضافة إلى صديقتها مليكة حق.

وحذرت كلوي المتابعين من التحدّث بشكل سيء عن صديقتيها الشقيقتان مليكة وخديجة حق وذلك بعد رؤيتهما في مسلسل الواقع KUWTK تعملان خلف الكواليس مع حبيبها السابق تريستان لوضع خطة لمحاولة عودته لكلوي.

وغمرت وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات سلبية تجاه الشقيقات إلا أن كلوي كانت سريعة الدفاع عن صديقاتها المقرّبات من خلال سلسلة من المنشورات عبر حسابها الخاص مساء أمس الثلاثاء.

وقالت: "ما زلت أرى أشخاص ينتقدون أعز أصدقائي، أنا متأكدة بأن أصدقائي لن يفعلوا أي شيء لإيذائي أستطيع أن أقول ذلك بثقة كاملة"، وأضافت: "يا رفاق أنتم لا تعرفون القصة بأكملها، أبداً، أنتم تشاهدون 44 دقيقة من الحلقة وتعتقد بأنك تعرف كل شيء".

وصرّحت نجمة الواقع المتابعين على أن اللقطات التي بثت يوم الأحد الماضي لم تظهر جميع جوانب الموقف، فقالت: "ركزوا على حياتكم الخاصة فأنا متأكدة بأنها ليست مثالية يحب الناس أن يكون لهم رأي عندما يكونون وراء شاشات الكمبيوتر".

وظهرت مليكة في الحلقة تعمل مع من وراء الكواليس وتتفق مع تريستان لمساعدته على تقديم هدية مجوهرات لكلوي.

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