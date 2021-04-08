كلوي كارداشيان ترد على منتقدي صورها.. وبث مباشر لإطلالة شبه عارية!

ردت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" على منتقدي قرار إزالة صورة لها غير معدّلة بتقنية الفوتوشوب من الإنترنت.

وكانت "كلوي" قد نشرت صورة لها عن طريق الخطأ عبر الإنترنت خلال وقت سابق من هذا الأسبوع وسرعان ما انتشرت هذه الصورة بسرعة كبيرة وكانت غير معدلة أبدًا، لتتواصل فورًا مع الجهات المعنية من أجل حذف الصورة من الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي.

وردًا على الجدل التي أحدثته هذه الصورة وجهود "كلوي" للعمل على إزالتها من وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت "كلوي" فيديو لبث مباشر لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت "كلوي" وهي عارية تمامًا باستثناء ملابسها الداخليه السفليّة لتستعرض جسدها الرشيق من أمام الكاميرا وعلّقت على الفيديو: "نعم أعددتُ بثًا مباشرًا لأظهر لكم أن جسدي كله لم يتم التقاط الصور له بالفوتوشوب".

وتابعت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا: "مرحبًا يا رفاق هذا أنا وهذا جسدي غير معدّل وصافي، ولكن بصفتي شخصًا قد عانيت من مشكلة في صورة جسدي طوال حياتي، فعندما يلتقط لي شخص صورة في إضاءة سيئة، يكون لي كل الحق في طلب عدم مشاركتها".

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