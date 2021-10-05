كلوي كارداشيان تصدم المتابعين بشكل مؤخرتها.. حقيقة أم فوتوشوب؟

تحاول نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" إثارة الجدل حول إطلالتها دائماً، وذلك بنشر صور مثيرة لها والتغيير الكبير الذي حصل لشكلها.

ونشرت كلوي سلسلة من الصور المثيرة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها بوضعية جريئة وهي ترتدي بودي سوت باللون البنفسجي.

وأثارت هذه الصورة جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجماعي حيث أظهرت مؤخرة كلوي بشكل مختلف ومرفوعة بطريقة غريبة مما دفع المتابعين للتساؤل ما اذا كانت حقيقية أم لا.

وخلال وقت لاحق استطاعت كلوي لفت أنظار المتابعين بنشرها صورة وهي مستلقية على السرير بينما كان صدرها عارياً ترويجاً لعلامتها التجارية للجينر GoodAmerica.

ويشار إلى أن كلوي اختلف مظهرها كثيراً عن السابق حيث بدأت بتغيير شكل وجهها والآن جسدها بالرغم من انها أنكرت بخضوعها لأي عملية تجمييل.

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