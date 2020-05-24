كلوي كارداشيان تصدم المتابعين بمظهرها الجديد.. "نجمة آل كارداشيان الجديدة"

جعلت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" المتابعين في حالة من الصدمة والجنون بعد نشر صورة لها عبر حسابها "انستغرام" حيث بدا شكلها مختلف جداً عما كانت تبدو عليه.

وكانت كلوي قد ظهرت بلون شعر جديد ومختلف ولكن العديد من متابعينها لاحظو أنها قامت بتغييرات أكثر من لون الشعر حيث اتهمت بتغيير ملامح وجهها بعمليات التجميل.

وظهرت كلوي بإطلالة جديدة ومثيرة حيث غيّرت لون شعرها كما خضعت لبعض التغييرات الرئيسية في ملامح وجهها كاملة فبدت بشكل مختلف تماماً.

وانتقل المعجبين إلى التعليق على الصورة فقال أحدهم: "وجه كلوي كارداشيان أصبح يشبه الممثلة سكارليت جوهانسون"، وأضاف آخر: "هل هذه كلوي كارداشيان الحقيقية؟ مع هذا الوجه الجديد ستكون نجمة آل كارداشيان الجديدة".

وكانت كلوي قد نفت في السابق أن تكون قد خضعت لعملية تجميل لأنفها وأصرّت أن مظهرها المختلف يعود إلى وضعها المكياج بطريقة ذكية.

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