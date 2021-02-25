كلوي كارداشيان تظهر بيدين وأقدام ضخمة.. وتطمئن متابعينها "لا تقلقوا لا زلت بالحجم الطبيعي"

أطلقت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" مجموعتها الجديدة من الأحذية حيث تضمنت الحملة تصاميم العرض من علامتها التجارية Good American.

ونشرت "كلوي" صورة لها عبر حسابها الخاص على "تويتر" وهي تجلس على كرسي أبيض بينما كانت ترتدي بنطال جينز وحمّالة صدر، وانتعلت حذاء بكعب عالي.

ولكن أظهرت الصورة أقدام نجمة الواقع البالغة من العمر 36 عامًا بطريقة طولية كثيرًا وغريبة مما جعل المتابعين يظنون أن عملية التعديل بـ"فوتوشوب" فشلت!

وانتقلت "كلوي" إلى حسابها الخاص على "تويتر" للتوضيح حول الصورة، فقالت: "إنه ليس فوتوشوب لقد قمنا بالتصوير باستخدام عدسة الكاميرا التي تحدث تأثير ممتدًا Wide".

وتابعت في شرحها: "إن أربع صور تم تصويرها بالتقاط عدسة الكاميرا الممتدة وكلما اقترب الجسم من الكاميرا سوف يطول الشكل، لذلك تبدو قدمي وأصابعي طويلة بشكل لا يصدق، فلا داعي للقلق لازلت أملك يدي بالحجم الطبيعي".

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