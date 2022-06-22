كلوي كارداشيان تعيش قصة حب جديدة.. هل تخطّت تريستان تومبسون؟

كشفت مصادر قريبة من عائلة تلفزيون الواقع فتيات كارداشيان بأن نجمة تلفزبون الواقع كلوي كارداشيان تعيش في الوقت الحالي علاقة عاطفية جديدة، ولكن جديدة الا انها ما تزال في البدايات

وأكّدت بعض المصادر المطلعة هذه المعلومات ولكن لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه العلاقة، وعن هوية الطرف الآخر وفيما اذا كان شخص مشهور ام لا، وكيف بدأت العلاقة.

كلوي كارداشيان تعيش قصة حب جديدة

أكد بعض الأشخاص المقربين من عائلة كارداشيا اخبار هذه العلاقة، مع رفض الكشف عن اي تفاصيل أخرى، وهو ما زاد من فضول وحماسة الجمهور في محاولة اكتشاف بعض المعلومات عن العشيق السري الجديد لنجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان

وأثيرت بعض الشائعات بان الشخص المجهول هو مستثمر في صناديق الأسهم الخاص وقد عرفته كلوي من خلال شقيقتها نجمة الواقع "كيم كارداشيان" وذلك خلال إحدى حفلات العشاء الخاصة التي جمعتهما دون التأكيد على هذه الأخبار

علاقات كلوي كارداشيان العاطفية

تثير العحياة الخاصة لفتيات كارداشيان فضول الجمهور بشكل كبير، كانت قد انتشرت في الفترة السابقة العديد من الشائعات حول دخول كلوي كارداشيان في علاقة عاطفية مع لاعب كرة سلة في الدوري الأمريكي ولكنّها نفت هذه الشائعات بشكل قاطع.

ومن اشهر العلاقات في حياة كلوي، تلك التي ربطهتا بـ لاعب كرة السلة الشهير تريستان تومبسون وهو والد طفلتها ترو الا ان هذه العلاقة مرت بالعديد من المشاكل بسبب خيانة تومبسون لها لاكثر من مرة، وفي كل مرة كانت كلوي تسامحه وتعود له كانت تنصدم في خيانة جديدة

ومؤخرًا تم الكشف عن ان تريستان كان قد خان كلوي مع صديقتها المقرّبة جورد وودز ولكن علاقتهما عادت من جديد في فترة الكورونا، لتظهر قضية الخيانة بعد أن زعمت امرأة بأن تريستان كان على علاقة معها في نفس وقت علاقته مع كلوي وأنها حامل منه وقدمت هذه السيدة العديد من الاثباتات التي تتعلق بهذا الأمر.

ويبدو ان كلوي اتخذت قرار نهائي بالابتعاد عن تومبسون وعدم العودة او مسامحته من جديد مع ابقاء العلاقة بينهما محترمة من اجل ابنتهما