كلوي كارداشيان غاضبة من شقيقتها كورتني بسبب قرارها.. وتعلّق "هناك منا من لا يلتزم بالصفقة"

شعرت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" بالغضب من شقيقتها كورتني بعد قرارها المفاجىء بعدم التكلّم عن حياتها الشخصية ومناقشة حياتها العاطفية في برنامجهم الواقعي الناجح KUWTK.

واعترفت كلوي بأنها محبطة للغاية من سلوك شقيقتها الكبيرة نحو حماية حبيبها الجديد ترافيس باركر من الكاميرات والتصوير خلال العرض الشهير من المسلسل الواقعي KUWTK.

وخلال مقابلة كلوي مع آندي كوهين أعربت كلوي عن غضبها من قرار شقيقتها فقالت: "كانت هناك أوقات كنت أعتقد فيها أن هذا ما مررت به كورتني، ففي البداية كان المسلسل يتعلّق بها كثيراً هي وسكوت ديسك لكن ربما لأنه لم يكن هناك أي أحداث تقع في حياة الآخرين منا".

وصرّحت كلوي بقولها: "لقد اجريت هذه المحادثة بشكل علني مع شقيقتي كيم، فنحن نشعر بأننا نعطي الكثير وهناك منا لا يتلزم بنهاية الصفقة أيضاً".

وتابعت كلوي: "إنه من غير العادل أن تختار كورتني عدم مشاركة تفاصيل حياتها التي تمر بها"، كما اعترفت بأنه لا يُسمح لهم حتى بالتحدّث عن حبيبها الجديد ترافيس باركر أبداً.

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