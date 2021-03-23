كلوي كارداشيان وتريستان تومبسون يواجهون مشاكل في الحمل والإخصاب خلال الموسم الجديد من KUWTK!

ستعرض السلسلة الأخيرة من المسلسل الواقعي "KUWTK" حيث يسلّط الضوء على "كلوي كارداشيان" و"تريستان تومبسون" أثناء محاولتهما للإنجاب مرة أخرى.

ويبدو واضحًا أن الموسم العشرين والأخير من المسلسل الواقع سيستعرض محاولات الثنائي لإنجاب طفلهما الثاني وخضوعها لثلاث عمليات فاشلة من التلقيح الاصطناعي.

كما أنها أجبرت "كلوي" على التخلي عن البويضات التي جمدتها ذات مرة لأنها لم تكن قوية بما يكفي لبقائها على قيد الحياة في عملية إزالة التجميد.

وخلال مقابلة لها أكّدت "كلوي" أنه يجب خلط بويضاتها بالحيوانات المنوية على الفور لتكوين الأجنة فقالت: "أدركنا أن البويضات لدي ليست قوية بما يكفي لتجميدها".

وأوضحت أن كل هذه الأمور والعمليات صعبة للغاية خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا، فقالت: "إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الخصوبة فسيكون الأمر أكثر صعوبة خلال الكورونا".

ويشار إلى أنه عندما أرادت "كلوي" إنجاب طفلتها الأولى "ترو" عام 2018 كان ذلك بمثابة نهاية لطريق طويل ومؤلم حتى أنها انتظرت ستة أشهر قبل أن تعلن هي وشريكها "تريستان" نبأ حملها.

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