كل ما نعرفه عن الموسم الثاني من مسلسل Squid Game

أحدثت سلسلة الدراما الكورية Squid Game ضجة كبيرة منذ بثها على منصة "نيتفلكس" والسبب أحداثها الدموية المشوقة التي تدفعك لإنهاء العمل في أقرب وقت ممكن، فأنت توَّد معرفة من وراء تلك اللعبة.

يتتبع المسلسل مؤامرة تتشابه بالتي شهدناها في فيلم Battle Royale و The Hunger Games حيث يتقاتل مجموعة من الغرباء حتى الموت للحصول على جائزة مالية ضخمة لإنهاء بؤسهم، لكن على عكس سابقاتها، يتطوَّع اللاعبون في Squid Game عن طيب خاطر للمشاركة في اللعبة.

وتدور أحداث المسلسل حول 456 متسابقٍ يائسٍ يتنافسون في ست جولات تنطوي فكرتها على ألعاب طفولية شاعت في كوريا الجنوبية من أجل الفوز بـ 38.5 مليون دولار التي بإمكانها مساعدتهم على حل مشاكلهم. ومع ذلك، هناك الكثير على المحك لأن الخسارة في اللعبة تؤدي إلى الموت. ومثل لعبة The Hunger Games، هناك لاعب واحد اسمه "جي هون" يخطط للتمرد على السلطات لإنهاء اللعبة.

هل هناك موسم ثاني من مسلسل Squid Game؟

لا توجد أي معلومات حتى الآن حول إذا ما كان سيكون هناك موسم ثان من المسلسل، لكن احتمالية وقوع ذلك واردة بعد تصدرها قوائم منصة "نيتفلكس"؛ ففي الماضي، استغرقت خدمة البث بعض الوقت لمعرفة مدى جودة أداء العروض قبل منحها الضوء الأخضر رسميًا لمزيد من المواسم.

ومع ذلك، بعد تطورات الحبكة في الحلقة الأخيرة؛ فإن الموسم الثاني مؤكد الحدوث، حيث أن "جي هون" فاز في اللعبة وبقي على قيد الحياة، لكنه صدم بعد معرفة أن الرجل العجوز الذي أصبح صديقه هو شريك في المؤامرة ومؤسس اللعبة.

ومن المقرر أن تستمر اللعبة حيث سنشهد عودة "جي هون" إلى اللعبة، لكنه تعهد بوضع حد للمنافسة القاتلة بشكل نهائي.

من الذي سيعود للموسم الثاني من مسلسل Squid Game؟

نظرًا لطبيعة العمل والأحداث، لن يعود الكثير من أعضاء فريق التمثيل لموسم آخر ما لم يظهروا في تسلسل الفلاش باك، لكن احتمالية عودة "جي هون" كبيرة.

عن ماذا سيكون الموسم الثاني؟

إذا كان هناك موسم ثان، فسنتبع على الأرجح محاولات "جي هون" لإنهاء اللعبة، لكن هل ستكون مهمته، أم أنه سيلعب أوراقه بتكتم للوصول إلى النتيجة المرجوة؟

متى سيصدر الموسم الثاني؟

لم تعلن "نيتفلكس" عن استعدادها لتصوير موسمٍ ثانٍ من المسلسل ، لذلك لا معلومات حول تاريخ إصداره أو تصويره.