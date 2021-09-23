مسلسل Squid Game.. أحداث دموية مشوقة لذوي القلوب القوية

حصد مسلسل Squid Game شهرة كبيرة ونجاحًا ساحقًا منذ عرضه على شبكة "نيتفلكس" لأحداثه المشوقة التي تدفعك لإنهاء العمل في أقرب وقت ممكن لمعرفة ما سيجري مع مفلسين يحاولن كسب المال بأي ثمن.

تدور أحداث مسلسل Squid Game حول تلقي مجموعة من الأفراد الذين يعانون من ضائقة مالية على دعوة غريبة للتنافس عن طريق المشاركو في ألعاب للأطفال، حيث تنتظرهم مخاطر كبيرة ومميتة للحصول على الجائزة المغرية، حيث أن لعبة البقاء على قيد الحياة تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار.

في أول نصف ساعة من المسلسل، يُقدم "سيونغ جي هون"، مقامر في منتصف العمر، على سرقة المال من والدته المسنة بينما يمنح طفلته ولاعة على شكل مسدس كهدية في يوم ميلادها لأنها الشيء الوحيد الذي استطاع إخراجه من آلة المخلب بعملاته المعدنية الأخيرة.

بعد مقابلة مجند أنيق في محطة قطار، يوافق "جي هون '' على فرصة لكسب المال، فيركب شاحنة ويتم تخديره باستخدام العاز ليستيقط اليوم الذي يليه في مكان مع أكثر من 400 شخص آخر، ثم ينطلق صوت من مكبر الصوت يخبرهم أنهم سيتنافسون للحصول على مبلغ ضخم من المال من خلال لعب ألعاب الأطفال، ليتبين أن المبلغ يقدر بـ38 مليون دولار أمريكي.

هنا يبدأ الجزء الدموي، تُقتاد المجموعة إلى غرفة ضخمة أخرى مطلية بشكل غير متناسق مع نظام ألوان ساطع يتناسب مع مرحلة ما قبل المدرسة من أجل لعب لعبة "ضوء أخضر، ضوء أحمر"، لكن سرعان ما يكتشفوا أن سعر البقاء على قيد الحياة هو عدم الحركة عند قول الروبوت كلمة "ضوء أحمر"، وإلَّا سيتم اقصاءه من اللعبة برصاصة. وقبل نهاية اللعبة، يُقتل حوالي نصف المشاركين بشكل مباشر.

يعتبر المسلسل غير مناسبٍ للمشاهدين الذين يكرهون رؤية أشخاص يطلق عليهم النار من مسافة قريبة أو يتعرضون للطعن أو القتل بسبب السقوط من ارتفاع ؛ إذ تحتوي حلقات المسلسل على مشاهد يقتل فيها المئات، كما أن جميع المتنافسين يرتعدون من الخوف باستمرار ويبكون ويهتزون تحت أشد أشكال الإكراه.