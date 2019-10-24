كودي سيمبسون يشكي مايلي سايريس لصديقه.. ويصرخ "هي لا تستمع لي أبداً"

التقطت كاميرات الباباراتزي النجم "كودي سيمبسون" وهو في أستراليا لتصوير فيلمه الجديد The Masked Singer حيث سافر إلى هناك يوم الإثنين الماضي.

وأثناء استمتاعه بحمام السباحة في سيدني شوهد كودي وهو يتكلم مع صديقه على الهاتف ويناقش علاقته الرومانسية مع النجمة المثيرة للجدل مايلي سايريس، حيث قال: "كانت لدينا مشكلة غريبة بالأمس بيني وبينها لكنها أغلقت نوعاً ما لكن أياً كان، فهي لا تستمع إلي".

وتحدث سيمبسون بعد ذلك عن ردات الفعل السلبية تجاه علاقته الرومانسية الجديدة مع مايلي سايريس حيث أن المعجبين موالين لزوجها السابق ليام هيمسورث أكثر منه، حيث قال: "أنا في هذا الموقف بسبب زوجها السابق، فكما تعلم هو أسترالي".

ويبدو واضحاً بأن كودي أراد أن يخفف من توتره فأمضى بعض الوقت في التمدد قبل الدخول إلى الماء في حمام السباحة ثم انتقل لهاتفه حيث أظهر المنظر الخلّاب لصديقه عبر برنامج FaceTime.

وخلال جولاته الإعلامية تحدّث كودي عن علاقته المزدهرة بمايلي في كل مقابلة تلفزيونية فأثناء إحدى مقابلاته صرّح كودي: "لقد أخبرت مايلي بأني كنت أقبلها على شاشة التلفاز عندما كنت صغيراً، لقد كنت معجب بها حقاً".

ويشار إلى أن مايلي وكودي بدآ بالمواعدة بعد شهرين فقط من إعلان النجمة الأمريكية انفصالها عن زوجها ليام هيمسورث.

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