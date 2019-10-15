كورتني كارداشيان تتعرض للسرقة في بيتها.. وهكذا اكتشفت الأمر!

قامت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" بالتحقق حول فقدان بعض الأشياء والأموال من منزلها وذلك خلال حلقة يوم الأحد من المسلسل الواقعي KUWTK.

وفقدت كورتني جهاز IPad إلى جانب مبلغ 700 دولار من محفظتها و4500 دولار من محفظة حبيبها السابق سكوت ديسك، فقالت حول ذلك: "لدي أشخاص يدخلون منزلي ويخرجون منه طوال اليوم، وجميعهم أشخاص أثق بهم، لابد أن هناك شيئاً ليس صحيحاً".

وقامت كلوي ومساعدتها ميغان بلعب دور المحققين أثناء استجواب كورتني حول ما فقدته، فسألتها ميغان: "اكتشفنا أن هناك نقود مفقودة من محفظتك، هل أنفقتيها في الخارج؟".

لكن كورتني أصرت على أنها أعطت الخادم 20 دولار وألقت مئات الدولارات في حقيبتها ، لتجيبها ميغان: "ليس هناك المئات الآن"، وكورتني كانت متأكدة من أن الأموال كانت في الحقيبة.

واتضح فيما بعد أن امرأة عملت حديثاً في منزل كورتني كانت تسرق منها آلاف الدولارات، لتذهب نجمة الواقع لمواجهة المرأة، لكن الأخيرة تجنبتها وهربت بسيارتها بسرعة، وطلبت من جميع الموظفين تغيير كلمة المرور الخاصة بها، خاصة بعد أن قرأت نصوص رسائل خاصة بها.

وفي النهاية صرّحت كورتني: "أنا فخورة لأنها أمضت أسبوعين فقط بدلاً من عامين، والآن حان دور الشرطة للقيام بشيء ما، وبالتأكيد سأكون أكثر وعياً مع أي شخص يأتي لمنزلي".

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