كورتني كارداشيان تستعرض مفاجآت عيد ميلادها.. وباقة زهور على شكل جمجمة تثير الدهشة!

استعرضت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" هدايا ومفاجآت عيد ميلادها الثاني والأربعين يوم الأحد الماضي.

وشاركت نجمة الواقع صور عن الهدايا التي حصلت عليها عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، حيث عرضت باقة ضخمة من الزهور على شكل جمجمة.

وحصلت كورتني على هدية ضخمة من شقيقتها كايلي وهي عبارة عن باقة ضخمة من الزهور البيضاء والسوداء والتي جاءت على شكل جمجمة ضخمة.

وعلّقت على الصورة: "يا للروعة!" حيث ظهر ابنها رين والبالغ من العمر ستة سنوات وهو بجانب الباقة ويتفقدها، وعرضت أيضاً البطاقة التي كتبتها كايلي: "عيد ميلاد سعيد Rockstar!".

ونشرت أيضاً مفاجأة من حبيبها ترافيس باركر حيث ظهرت طائرة كبيرة تحمل عبارة عيد ميلاد سعيد كورتني وقلب حب أحمر.

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