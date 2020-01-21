كورتني كارداشيان تكشف عن مهاراتها بالرقص عبر تيك توك.. من هو مدرّبها!

أظهرت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" مهاراتها في الرقص من خلال مقطع فيديو مضحك عبر حسابها الخاص على تيك توك.

وانضم إلى كورتني ابنها ماسون البالغ من العمر عشرة اعوام وصديق العائلة ديفيد دوبريك حيث كانت كورتني تبتسم عندما قاد ماسون والدته وديفيد من خلال سلسلة من الخطوات المضحكة والسخيفة.

وبدا ماسون في مقطع الفيديو نسخة طبق الأصل عن والده سكوت ديسك حيث كان يرتدي بلوزة فضفاضة مع بنطال رياضي وقلادة ضخمة على شكل حرف A.

وفي مقطع فيديو آخر نُشر عبر حساب ديفيد حيث ظهر فيه ماسون وهو يتعلم كيفية استخدام شبكة مشاركة الفيديو، وفي لقطات أخرى كانت كورتني تعطي ابنها الصودا بينما كان يلعب البلياردو وهي تشجعه.

ولدى كورتني ثلاثة أطفال من حبيبها السابق سكوت ديسك حيث كان الثنائي في علاقة منقطعة ما بين عامي 2006 و 2015 ثم انفصلا بعد ذلك ليواعد سكوت عارضة الأزياء صوفيا ريتشي عام 2017.

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