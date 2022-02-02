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كورتني كارداشيان وترافيس باركر يتعرّضان لسخرية بعد نشر صورة حميمية تجمعهما

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 10:55
كورتني كارداشيان وترافيس باركر
كورتني كارداشيان وترافيس باركر

تواصل نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" نشر صورها التي تجمعها مع خطيبها ترافيس باركر والتي تكون فيها بوضعيات حميمية معه بشكل كبير ولافت، حيث تحاول استعراض مشاعرهما سويًا بشكل مستمر

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كورتني كارداشيان تتعرّض للسخرية بسبب الصورة الأخيرة

تعرّضت نجمة التلفزيون كورتني كارداشيان لموجة من السخرية كبيرة بعد ان نشرت صورة جريئة وحميمية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وظهرت كورتني في الصورة وهي تقبّل ترافيس باركر بكل إثارة وحميمية، حيث نشرا كل منهما الصورة على حسابه وعلّق ترافيس "سأموت من أجلك"، بينما علّقت كورتني بنفس الطريقة مستنسخة تعليق خطيبها قائلة "سأموت من أجلك".

وانتقل المتابعون إلى قسم التعليقات من اجل كتابة تعليقاتهم التي جاءت في اغلبها ساخرة، حيث علّق أحدهم على الصورة بقوله: "يا للإحراج"، وعلّق اخر قائلًا: "اهدئي قليلاً انت لديك أطفال".

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كورتني كارداشيان واشاعات الحمل

تأتي هذه الصورة بعد انتشار اشاعات حملها بطفلها الرابع من ترافيس باركر حيث بدأت الشائعات عندما شاركت كورتني صورة لثمرة أفوكادو، فتكّهن الجمهور بأن الأفوكادو تشير إلى جنين، فيما لم تؤكد نجمة تلفزيون الواقع هذه الاخبار او تنفيها من جانبها لتبقى التكهنات حول حملها واردة

كلمات دالة:كورتني كارداشيانأخبار المشاهيراعمال المشاهيراطلالات جريئةترافيس باركر

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