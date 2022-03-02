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كورتني كوكس تروي قصتها مع الأشباح.. أجبروها على ترك منزلها!

منشور 02 آذار / مارس 2022 - 05:39
كورتني كوكس
كورتني كوكس

تروِِّج الممثلة الأمريكية كورتني كوكس لمسلسلها الكوميدي المرعب "Shining Vale".

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أطلَّت كورتني كوكس ضيفةً في برنامج الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل على الهواء مباشرة يوم الاثنين وسئلت عما إذا كانت لديها تجربتها الخاصة مع الأشباح.

وكشفت نجمة "Friends" أنها مرَّت بتجربة خارقة للطبيعة مع الأشباح أجبرتها على بيع منزلها السابق، ولفتت إلى أن منزلها كان مملوكًا في السابق لجيبسي روز لي، ثم المغنية وكاتية الأغاني كارول كينج، وعندما جاءت الأخير لزيارتها ذات يوم كشفت لها ماضي المنزل المخيف.

وقالت كوكس لكيميل: "قالت لي كارول أنه جرى طلاق سيء حقًا، وكان هناك شبح في المنزل، ولقد صدمت من هذه المعلومة".

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وأضافت: "لكن الأشخاص الآخرين الذين مكثوا معي هناك، مثل أصدقائي، أخبروني أنهم شعروا بوجود امرأة كانت تجلس على حافة السرير."

كلمات دالة:كورتني كوكسأشباحفريندزفنFriends

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