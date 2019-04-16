كورتني كوكس وليزا كودرو تعيدان ذكرياتهما في مسلسل Friends

بالعودة في الزمن لنحو أكثر من 20 عاماً، عرض المسلسل الشهير Friends لمدة عشرة مواسم، حيث لاقى نجاحاً كبيراً، وعلى الرغم من أن علاقة الصداقة كانت على شاشة التلفاز، إلّا أنها انتقلت على أرض الواقع بين الممثلين، فبعد مرور هذه الفترة أثبتت الممثلتين "كورتني كوكس" و"ليزا كودرو"، أنهما ما زالاتا أفضل صديقتين مثلما كانتا في المسلسل.

ونشرت الاثنتان صوراً لقضائهما مساء السبت معاً، في ليلة مليئة بالمرح والضحك، حيث علّقت كورتني "ليلة السبت مع صديقتي"، وظهرت كورتني، وهي ترتدي قميصاً أسوداً بنقشة البولكا دوت البيضاء، منسّقةً معه بنطال جينز، بينما كانت تجلس بجوارها ليزا، ببلوزة رمادية خفيفة وبنطال جينز، مرتديةً فوقهم جاكيت صوف أبيض وطويل، وكانتا في حالة هستيرية من الضحك.

ويبدو أن ثنائي الأصدقاء، عادتا وتقاسمتا دور مونيكا جيلر وفيبي بوفيه، حيث ظهرت ليزا وهي تبكي من الضحك وتقول: "عيني! عيني!"، إشارة منها إلى الحلقة 14 من الموسم الخامس، عندما شاهدت فيبي (ليزا)، صديقتها مونيكا (كورتني) بطريق الخطأ مع تشاندلر(الممثل ماثيو بيري)، فأخذت تصرخ "عيني! عيني!".

ومن المنطقي أنه بعد مرور هذه الفترة الطويلة ستكون الفتيات أفضل صديقات، بسبب قضائهن فترة طويلة من العمل مع بعضهن، حيث صرّحت كورتني لصحيفة لوس أنجلوس تايم عام 2010: "كنّا أنا وجينيفر وليزا نتناول طعام الغداء كل يوم لمدة 10 سنوات، وهو نفس الطبق يومياً".

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل Friends، كان قد لاقى شعبية وشهرة واسعة بأجزائه العشرة على مدار 1994-2004، وتدور قصته حول ستة أصدقاء يعيشون مع بعضهم في منهاتن، ويتشاركون تفاصيل حياتهم اليومية.

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