كورتني مهددة بمغادرة البرنامج.. وكيم تتعقب سيارتها لتكتشف..!

منحت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لمحة غير مسبوقة وتفاصيل عما يدور في حياة عائلتها، فقد هددَّت شقيقتها الكُبرى "كورتني كارداشيان" بإخراجها من برنامج Keeping Up With The Kardashians إذا لم تغيِّر رأيها بشأن مشاركة تفاصيل حياتها الخاصة أمام الكاميرات.

أوضحت "كيم كارداشيان" (39 عامًا) أنها تقرّأ تعليقات معجبيها بشأن حلقات الموسم، ما يمنحها نظرة حول كيفية تطوير البرنامج وجعله أفضل، وقالت في حلقة الأحد الماضي: "مهمتنا أن تكون منفتحين ونزيهين ونشارك حياتنا الشخصية، ويبدو الأمر كما لو أن كورتني لم تكن منفتحة حول حياتها الشخصية أمام الكاميرات خلال السنوات القليلة الماضية."









وأعربت "كيم" أنها تشعر بالظلم لأن في الوقت الذي ترفض فيه "كورتني" التصوير، تتحمل هي و"كلوي" مسؤولية تدهور البرنامج، وقالت: "إن لم نشارك حياتنا، فماذا يعني البرنامج؟".

من جهة أخرى، أشارت "كلوي كارداشيان" (35) أنها وجدت من الضروري مشاركة واقعة خيانة حبيبها السابق "تريستان تومسان" لها مع صديقة "كايلي جينر"، فقد رأت أن ذلك عملها حتى وإن لم ترغب بذلك.

ويلاحظ الجميع أن "كورتني" تتجنب مشاركة حياتها الشخصية بالإضافة إلى رفض الإجابة على الأسئلة المطروحة حول حياتها، وقالت: "شقيقتاي فضوليتان حينما يتعلق الأمر بحياتي، فانا أفضِّل الاحتفاظ ببعض الأمور شخصية.. لا أحب مشاركة تفاصيل عن مواعدتي الرجال".

ولأن الشقيقتين لا تعرفان الكثير حول حياة شقيقتهن الخاصة، قررتا تعقب سيارتها وتصويرها، ووجدتاها تدخل عقار خاص قريب من عقارها، ليظهر عند الباب شاب وسيم، لكن "كورتني" اكتشفت خطتهما وأشارت أنها كانت في اجتماع بشأن موقعها Poosh، وفي حال كانت تواعد أحدهم طلبت منهما احترام خصوصيتها وعدم تخطي الحدود.

ولا تعتبر "كورتني" الوحيدة ممن يفضلن الابتعاد عن الأضواء، فوالدتها "كريس جينر" تحاول عدم إقحام حياتها الشخصية.