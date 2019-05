كورتني مُثيرة على غلاف مجلة Paper.. فهل هي مستعدة لترك برنامج تلفزيون الواقع؟

بلا شك أن برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians كان سببًا في شهرة عائلة كارداشيان- جينر، ومصدر أساسي لثروتهم الضخمة، وعدد متابعيهم العالي من شتى بقاع العالم، لكن يبدو أن فردًا يوَّد وبشدة الوصول لنهاية والتخلص من مسألة التصوير.

أطلَّت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" على غلاف مجلة Paper Magazine لعددها الجديد بإطلالات متنوعة تسمم بعضها بالغرابة والأناقة على حد سواء، إلّا أنها تطرَّقت للحديث عن برنامج عائلتها التلفزيوني وعن مشروعها الجديد Poosh.

حينما سُئِلت "كورتني" حول ماهية شعورها إذا ما قُرِرَ توقيف تصوير برنامجهم الواقعي بعد بث 15 موسمٍ له، أوضحت إلى أن حياتها تغيَّرت منذ بدء تصويره حينما كانت بعمر الـ28، رغم ذلك فهي توَّد أن يصل لنهاية، وقالت مؤكدةً: "سأشعر بالسعادة، سأشعر بالسعادة".

وردها لا يعتبر صادمًا ومفاجأً على الإطلاق، فقد تردد كثيرًا أنها ترغب في إلغاء التزامها بالبرنامج بعد شعورها المُتزايد بالإحباط نظرًا إلى عدم رغبتها في التصوير؛ ففي أغسطس، انتشرت شائعات بأن "كورتني" ربما تغادر العرض فعليًا إلى الأبد بعدما كشفت إحدى حلقات موسمهم الأحدث عن جدال بينها وبين شقيقاتها بسبب عدم التزامها بالعرض.

واعترفت "كورتني" أنها ستيتعد يومًا ما عن كل شيء، وستبحر بعيدًا، فقد أمضت الأشهر القليلة الماضية في السفر برفقة أطفالها إلى مناطق غريبة آخرها بالي.

