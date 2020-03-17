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كورونا يتفشى.. إدريس ألبا يعلن إصابته بالمرض وهكذا علّق!

منشور 17 آذار / مارس 2020 - 11:36
إدريس ألبا
إدريس ألبا

يبدو أن فيروس كورونا بدأ التفشي بوسط هوليوود فبعد أن أعلن النجم توم هانكس إصابته بالفيروس هو وزوجته في أستراليا، كشف النجم إدريس ألبا إصابته بالمرض.

وصرّح النجم إدريس ألبا بأن نتائج فحوصات أكّدت إصابته بالفيروس الجديد فقال: "هذا الصباح أثبتت الفحوصات أنها إيجابية لفيروس كورونا".

وأضاف إدريس: "أشعر أنني بخير ليس لدي أعراض حتى الآن ولكن عزلت منذ اكتشاف تعرضي للفيروس، وسأبقى في المنزل وأكون عملياً وسأطلعكم على ما أفعله لا تخافوا".

وخلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر صفحته الشخصية أوضح إدريس: "اخترت الخضوع  على الرغم من أنني لستُ مصابًا بالأعراض لأنه أدرك أنه خالط شخصاً كان مصاباً بالفيروس".

وطمأن إدريس المعجبين بأنه وزوجته عارضة الأزياء سابرينا دوور على ما يرام وأضاف بأن زوجته لم يتم الكشف عنها بعد، كما اغتنم الفرصة لتأكيد أهمية الابتعاد عن الأشخاص وغسل اليدين خلال هذا الوباء.

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