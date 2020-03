كورونا يوقف العديد من الأعمال المنتظرة.. منها The Morning Show

ألحق فيروس كورونا أضراراً بالغة في عالم هوليوود والمشاهير حيث تأجّل والتغى العديد من الأفلام والحفلات الموسيقية والبرامج التلفزيونية والعروض المسرحية.

وفي حين علّقت العديد من البرامج التلفزيونية التصوير، تأثرت مدن الملاهي أيضاً حيث أغلقت ديزني لاند أبوابها أمام السائحين.

وفيما يلي ملخص لبعض الأحداث الترفيهية والبرامج التي اعلنت عن التأخير والإلغاء:

1- فيلم Mulan

كان من المقرر أن يكون هذا الفيلم واحد من اكبر إصدارات الأفلام لهذا العام ولكن بعد وقت قصير من عرض الممثلين الصور على السجادة الحمراء أعلنت ديزني أن الفيلم قد تأجّل في الوقت الحالي.

لكن ديزني أعلنت أنها لا تزال تهدف إلى أن يكون موعد الإصدار 2020 لجميع الأفلام.

2- فيلم The Secret Garden

أجل إصدار هذا الفيلم من أبريل إلى أغسطس والذي سيشارك في بطولته كولين فيرث وجولي والترز.

3- مهرجان تربيكا السينمائي

كان من المقرر عقد المهرجان في أبريل في نيويورك لكن أجّل في الوقت الحالي ولم يعلن إلى الآن لمتى سيؤجل.

4- The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Show With Stephen Colbert and Late Night With Seth Myers.

سحب العديد من البرامج الحوارية الأمريكية ، التي أعلنت بالفعل أنها ستتوقف عن التصوير أمام الجمهور المباشر، من الجداول تمامًا.

5- تستمر العديد من العروض القائمة في لوس أنجلوس ، مثل Jimmy Kimmel Live و The Late Late Show مع James Corden ، ولكن بدون جمهور الاستوديو.

6- توقفت America's Got Talent عن التصوير مع الجماهير.

7- علقت العديد من الأعمال الدرامية والكوميديا ​​التي يتم إنتاجها حاليًا التصوير ، بما في ذلك NCIS و The Good Fight و Apple's The Morning Show ، والتي من بطولة جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون.

لكن سيكون هناك بث برنامج Sport Relief مساء الجمعة في المملكة المتحدة ، مضيفة أنه سيكون لها جمهور مباشر.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: