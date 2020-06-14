كيانو ريفز يكشف عن سبب مشاركته في Matrix 4

سيعود النجم "كيانو ريفز" إلى شخصية البطل نيو وذلك في السلسلة الرابعة من فيلم Matrix عقب أدائه The Matrix Reloaded" و "The Matrix Revolutions.

وكشف النجم أنه قرر مواصلة أدائه في الفيلم وذلك لأن الكاتبة لانا واتشوفسكي كتبت نصاً رائعاً وقصة رائعة وستكون صدى واسع بالنسبة له.

وصرّح كيانو عن سبب عودته: "هذا هو السبب الوحيد للقيام بذلك فالعمل معها مرة أخرى أمر مذهل ولقد كانت خاصة جداً وأعتقد أن القصة تحتوي على بعض الأشياء ذات المغزى التي يمكن أن نقولها ويمكن أن نأخذ منها بعض العبر".

أما البطلة المساندة لكيانو في الفيلم فهي كاري آن موس فكشف بأنها تفاجئت كالمشاهدين بأن هناك تكملة وجزء رابع للفيلم وقالت: "لم أفكر أبداً في أن ذلك سيحدث وأنا لا أستطيع مقاومة الفرصة أبداً".

وبحسب صحيفة entertainment فإن الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة The Matrix سيعرض يوم 21 مايو عام 2021، وسيحل الجزء الرابع من فيلم John Wick، فى نفس الأسبوع فى آخر مايو من نفس العام ليكون الأسبوع حافل بأفلام النجم العالمى كيانو ريفز.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: