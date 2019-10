كاتلين جينر تلغي حضورها لافتتاح فندق Seminole Hard Rock في اللحظات الأخيرة.. ما علاقة كلوي كارداشيان؟

حققت علاقة نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" و المتحولة "كاتلين جينر" جدلاً واسعاً بعد إصدار الأخيرة مذكراتها The Secrets of My Life عام 2017 حيث تم وصفها بطريقة استثنائية فيها.

واستمرت المشاعر الصعبة بينهما خاصة في حلقة من المسلسل KUWTK العام الماضي عندما اتخذت كلوي موقفاً استثنائياً من كيم بسبب دعوتها لكايتلين لحضور حفل عشاء عيد الميلاد السنوي، لتصرّح كلوي بعد ذلك بأنها تخطت هذه الخطوات الصعبة جيداً فقالت: "لقد كان صراعاً كبيراً بسبب مرورها بمرحلة انتقالية وتحولية بالإضافة إلى أنني أفكر في كيفية التعامل معها".

وبالرغم من تخطيهما تلك العلاقة الصعبة إلا أن كاتلين جينر ألغت حضورها لحفلة افتتاح مركز مقامرة في هوليوود المقامة في فندق وكازينو Seminole Hard Rock وذلك لتفادي المواجهة مع كلوي كارداشيان وسط أجواء التوتر بينهما.

وبحسب مصادر مقربة فإن كيتلين لم تعلن عن عدم حضورها إلا في اللحظات الأخيرة، بينما كانت كلوي تنشر صورها من المكان عبر إنستغرام وهي تقف على الشرفة وترتدي فستان فضي ميتاليك.

وانضم إليهم العديد من المشاهير في حفل الافتتاح منهم سكوت ديسك وحبيبته صوفيا ريتشي بالإضافة إلى جوني ديب وبيلا ثورن ومورغان فريمان.

ويشار إلى أن كاتلين احتفلت بعيد ميلادها السبعين أمس الاثنين حيث نشرت صور لمجموعة من الزهور المرسلة إليها من ضمنهم باقة من كلوي وابنتها ترو.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: