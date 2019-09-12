كيتلين كارتر ترتدي خاتم مايلي سايرس.. هل تعلنان عن مفاجأة قريبة؟

كشفت بعض المضادر بأن أحد أسباب انفصال النجمة مايلي سايريس وليام هيمسورث هو مشاهدتها وهي تقبّل صديقتها كيتلين كارتر على أحد اليخوت خلال إجازتهما في إيطاليا.

ويبدو أن مايلي وكيتلين لا تنفصلان منذ ذلك الوقت، حيث تواجدتا معاً في نيويورك لحضور حدث أسبوع الموضة إذ جلستا في الصف الأمامي لعرض جوناثان سيمخاي.

لكن الملفت للنظر كان مشاهدتهما وهما تخرجان من فندقهما في مانهاتن، حيث كانت كيتلين ترتدي خاتمًا ذهبيًا في كفها اليسار المخصصة لخواتم الخطوبة وقد طُبع عليه الحرف الأول من اسم مايلي M، وقد سبق لمايلي ارتداء قلادة بنفس الحرف.

وبدت مايلي منعشة بتسريحة الشعر المبلول وجاكيتها الرمادي العريض مع بنطال رياضي وحذاء مطابق، أما كيتلين فقد كانت ترتدي بليزر بالأبيض والأسود ونظارة شمسية واعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة، كما حاولت إظهار الخاتم الذي يبدو بأن مايلي ألبستها إياه.

ويشار إلى أنه تم الكشف بأن زواج كايتلين من برودي جينر لم ينل اعترافًا رسمياً في الولايات المتحدة على الرغم من وجود علاقة زواج حدثت بينهما في بالي قبل عام واحد.

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