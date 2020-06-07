كيت بلانشيت تقطع رأسها بالمنشار.. وتظهر على غلاف مجلة "فوغ"

أسدلت الممثلة الأسترالية "كيت بلانشيت" الستار عن مشاركتها في العدد الجديد من مجلة "فوغ" بنسختها الاسترالية، ونشرت صورة للغلاف الذي يشوبه الغموض واللون الوردي.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، تعاونت "كيت بلانشيت" مع الفنانة الأسترالية "فيونا لوري"، الحائزة على جائزة "أرشيبالد"، في جلسة تصويرعقدت خلال الحجر المنزلي في المملكة المتحدة لصالح عدد يوليو القادم.







أقيمت جلسة التصوير في حدائق منزل "كيت" الريفي في شرق مقاطعة ساسكس بإنجلترا، وأشرف زوجها الكاتب المسرحي "آندرو آبتون"على التقاط الصورة في مطلع شهر مايو.

وصرَّحت محررة مجلة "إدوينا ماكان": "كانت لدينا الفكرة أثناء الإغلاق حول كيفية إنشاء غلاف يعكس إلى حد ما ما مررنا به جميعًا، لكنه لا يزال يشعر بأنه مقبول ومميز للقراء".

واستغرق الأمر أسبوعين لإنشاء صورة مدهشة تظهر فيها "كيت" مُرتديةً فستان بنقسة الورود بينما تنظر إلى السماء تحت أشعة الشمس وعينيها مغمضتين.

وفي وقت سابق، أشارت "بلانشيت" أنها أصيبت بجرح في رأسها حينما كانت تستخدم المنشار لوحدها خلال الحجر المنزلي.

في حديثها مع رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة "جوليا جيلارد"، قالت: "تعرضت لحادث بالمنشار الأمس، والذي يبدو مثيرًا للغاية، لكنه لم يكن كذلك. بصرف النظر عن الجرح الصغير في الرأس ، أنا بخير. "

وردَّت "جيلارد" قائلة: "كوني حذرة للغاية مع المنشار.. لديك رأس مشهور جدًا، لا أعتقد أن الناس يرغبون في رؤية أي جرح يظهر عليه".

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