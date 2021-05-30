كيت ميدلتون تتلقّى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وتعلّق "شكراً لكم على كل ما تفعلونه"

أكّدت دوقة كامبريدج " كيت ميدلتون" على تلقّيها أول جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا وذلك عبر حساباتها على التواصل الاجتماعي الرسمية.

والتقطت كيت ميدلتون صورة لها وهي تتلقى اللقاح في متحف العلوم في لندن يوم الجمعة الماضية، حيث كانت تجلس على الكرسي بينما كانت ترتدي بنطال جينز وبلوزة بيضاء.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021

وعلّقت دوقة كامبريدج على الصورة بقولها: "تلقيت أمس الجرعة الاولى من لقاح COVID-19 في متحف العلوم في لندن"، وأضافت: "انا ممتنة للغاية لكل من يقوم بعمله في اللقاح، شكراً لكم على ما تفعلونه".

وخلال وقت سابق من الشهر الحالي تلقّى الأمير ويليام أيضاً جرعته الاولى من اللقاح كورونا، فقام بنشر صورته والتعليق عليها تماماً كما فعلت كيت ميدلتون.

وعلّق على صورته: "تلقيت اليوم الثلاثاء جرعتي الأولى من لقاح COVID-19 فإلى جميع العاملين في نشر اللقاح شكراً لكم على كل ما فعلتموه وما زلتم تفعلوه".

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