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كيت ميدلتون تتلقّى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وتعلّق "شكراً لكم على كل ما تفعلونه"

منشور 30 أيّار / مايو 2021 - 07:04
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

أكّدت دوقة كامبريدج " كيت ميدلتون" على تلقّيها أول جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا وذلك عبر حساباتها على التواصل الاجتماعي الرسمية.

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والتقطت كيت ميدلتون صورة لها وهي تتلقى اللقاح في متحف العلوم في لندن يوم الجمعة الماضية، حيث كانت تجلس على الكرسي بينما كانت ترتدي بنطال جينز وبلوزة بيضاء.

وعلّقت دوقة كامبريدج على الصورة بقولها: "تلقيت أمس الجرعة الاولى من لقاح COVID-19 في متحف العلوم في لندن"، وأضافت: "انا ممتنة للغاية لكل من يقوم بعمله في اللقاح، شكراً لكم على ما تفعلونه".

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وخلال وقت سابق من الشهر الحالي تلقّى الأمير ويليام أيضاً جرعته الاولى من اللقاح كورونا، فقام بنشر صورته والتعليق عليها تماماً كما فعلت كيت ميدلتون.

وعلّق على صورته: "تلقيت اليوم الثلاثاء جرعتي الأولى من لقاح COVID-19 فإلى جميع العاملين في نشر اللقاح شكراً لكم على كل ما فعلتموه وما زلتم تفعلوه".

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