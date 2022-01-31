كيت ميدلتون تسرق منصب الأمير هاري منه.. وتنافس الأمير ويليام

انفصل الأمير هاري عن العائلة المالكة منذ ما يقارب العام هو وزوجته ميغان ماركل حيث استقال عن الخدمات الملكية وانتقل للعيش إلى الولايات المتحدة مع عائلته.

كيت ميدلتون تأخذ منصب الأمير هاري منه

وستتولى كيت ميدلتون المنصب الجديد لكرة القدم الرجبي وذلك بعد أن كان الأمير هاري يتولى رعاية الرجبي عام 2016 ونائب الراعي لعام 2010.

وستكون كيت ميدلتون اول فرد من العائلة المالكة يتولى مهام الأمير هاري التي كان يتولّاها قبل استقالته من المهم الملكية.

وقد تقرر أن تقوم كيت ميدلتون بهذا المنصب بعد أن اقتربت البطولة، فهناك حاجة ماسة إلى شخصية صورية من أجل هذه البطولة بعد انفصال تخلي الأمير هاري عن واجباته.

كيت ميدلتون ستنافس الأمير ويليام

بهذا الدور ستنافس كيت ميدلتون منافسة مباشرة مع زوجها الأمير ويليام الذي أصبح الراعي الرسمي للاتحاد الرجبي الويلزي عام 2016.

وستلعب انجلترا مع ويلز في 26 فبراير فيشجع كل شخص فريقه في منافسة.

الأمير هاري يتخلّى عن جميع مهامه

أوضحت الملكة اليزابيث أنه لم يكن هناك خيار امامها سوى الطلب من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التخلّي عن علاقاتهما الملكية والجمعيات الخيرية بسبب قرارهما بالانفصال عن العائلة المالكة.

وكانت الملكة قد قررت أن التعيينات العسكرية الخاصة بالأمير هاري والخدمات كلها ستعود للمكلة قبل أن تقوم بتوزيعها على أفراد العائلة المالكة.

