كيت ميدلتون تفكر بإنجاب طفل رابع.. فما السبب؟

قد تكون دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" مشغولة في تربية ثلاثة أطفال يقل أعمارهم عن ستة أعوام، إلّا أنها تفكر في إنجاب طفلٍ رابع، رغم مرور عام واحد على إنجابها الأمير "لويس".

أوضح المعلِّق الملكي "فيل دامبير" لموقع "ذا صن" أنه لن يتعجب في حال قرر دوقا كامبريدج إنجاب طفل رابع، ويصب ذلك في مصلحة "كيت ميدلتون"، حيث ستبعد نفسها عن الواجبات الملكية لفترة أطول من أجل عناية أطفالها، وقال: "لا تحب كيت الحياة الأسرية في نورفولك فحسب، لكن لنكن صادقين، فإنها تمنحها ذريعة لعدم وجودها في طليعة الواجبات الملكية لفترة أطول."

بالإضافة إلى ذلك، يود الزوج الملكي إنجاب طفلة أنثى لتكون رفيقة ابنتهم الأميرة "شارلوت".

لدى "كيت ميدلتون" (37 عامًا) والأمير "ويليام" ثلاثة أطفال هم: "جورج" (6 أعوام)، "تشارلوت" (4 أعوام)، والأمير "لويس"، البالغ من العمر 15 شهرًا.