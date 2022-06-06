كيت ميدلتون في موقف محرج بسبب طفلها الأمير لويس.. يرقص ويخرج لسانه لها

حضرت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" برفقة زوجها الامير ويليام وأطفالها الأمراء إلى احتفالات اليوبيل البلاتيني الخاصة بالملكة اليزابيث ملكة بريطانيا والذي تمتد ما بين الخميس حتى يوم الأحد.

وكان نجم الحفل البلاتيني والذي لفت الأنظار بحركاته هو الطفل الأمير لويس والذي استطاع من خلال حركاته الطريفة لفت أنظار الجميع إليه خلال الحفل.

وشوهد الامير لويس وهو يجلس في الصندوق الملكي بينما كان يتبادل المزاح مع والدته كيت ميدلتون حيث أخرج لسانه لها في حركة لطيفة منه مما وضعها في موقف محرج وهي تحاول ان تثنيه عن هذه التصرفات التي لا تتناسب مع منصبه والحدث

ولم يكتفي لويس بهذا الأمر بل تم التقاطه وهو يرقص في الصندوق بطريقة مضحكة ويرفع انفه بإبهامه، وذلك قبل أن يتوقف بشكل مفاجىء لتناول البسكويت بالشوكلاتة.

واستطاع الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام لفت الأنظار إليه بطريقة لطيفة وطريفة وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بحركاته التي أحرجت والدته كيت ميدلتون وكسرت البروتوكولات والقواعد الملكية.

وبالرغم من محاولات والدته العديدة لتهدئته الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل لتسيطر البراءة على الطفل الصغير الذي لا يكترث لكونه امير وفي حدث مهم ولا يبالي بأي بروتوكلات

ومن المعروف عن الامراء الأطفال اولاد الأمير ويليام انهم أشقياء وعادة ما يثيرون الجدل أمام الكاميرات وفي الأحداث المميزة، وعادة ما ترصدهم عدسات الكاميرا وهم يقوموا بتصرفات طفولية