"كيد روك" يهاجم أوبرا وينفري على مسرح البار الخاص به.. والجمهور يتهمه بالعنصرية

تحدّث النجم "كيد روك" عن مشاعره اتجاه مقدمة البرامج الحوارية "أوبرا وينفري" بينما كان مخموراً في بار Tennessee الخاص به.

ونُشر فيديو للموسيقي البالغ من العمر 48 عاماً الأسبوع الماضي وهو يصرخ عبر الميكروفون على مسرح البار وينتقد أبرا وينفري ويقول: "F ** k Oprah" قبل أن يتم إنزاله عن المسرح.

وفي المقطع شوهد "كيد روك" وهو يجلس القرفصاء ويقول كلاماً مبتذلاً: "أوبرا وينفري تقول مثل: "أنا فقط أريد من النساء أن تؤمن بهذا، F**k لها"، وتابع قوله: "وإن قال الناس عني: مهلاً نحن متأكدون بأن كيد روك عنصري، فأنا سأقول لها: "حسناً تباً لها".

ولم ينجح النجم ذو الشعر الطويل بأدائه مع جمهوره الذي بدا أنه ينتظر إعادة تشغيل الموسيقى، لكن كيد روك استمر بقوله: "لست رجلاً سيئاً فأنا مجرّد رجل صادق يقول لا أحب أوبرا وينفري أو جوي بيهار".

أما المحتفلون فقد كان أغلبهم في حالة صدمة أمام تعليقات كيد روك وأثار لديهم صيحات الاستهجان والصراخ بينما كانوا يقولون انه في حالة سكر شديدة.

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