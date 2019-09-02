كيفن هارت يتعرض لحادث سيارة مأساوي..فهل كان السائق مخمورًا؟! (صور)

تورط الممثل الأمريكي كيفن هارت" في حادث سيارة مأساوي خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد في تلال ماليبو بولاية كاليفورنيا.

وفقًا لما ذكره موقع TMZ الإخباري، أُفيد أن االنجم الكوميدي، البالغ من العمر 40 عامًا، يعاني من ضرر شديد في ظهره عقب انحراف سيارته الكلاسيكية الزرقاء من طراز " بلايموث باراكودا" عن الطريق، من ثم انجرافهاإلى أسفل التل قبالة طريق مولهولاند السريع في حوالي الساعة الواحدة صباحًا.





ويُشار أن "كيفن" لم يكن الشخص المسؤول عن قيادة السيارة في ذلك الوقت، حيث تواجد برفقته شخصان هما: سائق السيارة "جاريد بلاك"، الذي يعاني هو الآخر من أضرار بالغة في ظهره، ورجل آخر مجهول خرج من الحادث دون إصابات خطيرة.

وأوضح رجال الشرطة أن "جاريد بلاك" لم يكن تحت تأثير الكحول أثناء قيداته السيارة.

الجدير بالذكر أن "كيفن" ابتاع سيارته الفارهة لنفسه بمناسبة عيد ميلاده الـ40 في شهر يوليو الماضي.