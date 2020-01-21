كيم بشعر مستعار أشقر وإطلالة ذهبية ترويجًا لمنتجها الجديد.. وطليق والدتها المتحول جنسيًا يكشف خطتها القادمة! (صور)

تعتمد نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لمنتجاتها، إذ يتابعها أكثر من 150 مليون شخص حول العالم.

شاركت "كيم كارداشيان"، البالغة من العمر 39 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورًا جديدة ترويجًا لخط مستحضرات تجميلها الجديد تحمل اسم Sunset Eyeshadow Palette، حيث تظهر واقفةً أمام خلفية على شكل سماء وقت المغيب جاءت بدرجات الوردي والأزرق.









واختارت الأم لأربعة أطفال إطلالة ذهبية برَّاقة مُغايرة عن أزيائها الغامقة، فارتدت بودي سوت ذهبي من الجلد ذي ياقة عالية مُبرزًا منحنيات جسدها المُثير، في حين أكملت إطلالتها بحذاء ذي كعب عالٍ برباطات التفت حول ساقها بالكامل.

واعتمدت "كيم" لإطلالتها المُشعة شعر مستعار مصبوغ باللون الأشقر البلاتيني، بينما جذوره جاءت باللون البني الغامق، ولإبراز ملامحها الجذابة اعتمدت مكياج من درجات النود، وطبَّقت أحمر شفاه نود وظلال عيون دخاني.

وتتألف علبة ظلال العيون من ألوان رائعة تتضمن درجات من اللون الخوخي والبرونزي.

وتأتي صورها بعدما صرَّح زوج والدتها السابق المتحول جنسيًا "كاتلين جينر" أنها تخطط لفتح مكتب محاماة خاص بها، وستوظِّف فيه سجناء سابقين مدربين قانونًا.

وفي الفترة الأخيرة، ركَّزت "كيم" انتباهها نحو العمل في مجال القانون والعدالة الجنائية، كما تدرس المحاماة سيرًا على خطى والدها الراحل "روبرت كارداشيان".

حولت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 39 عامًا انتباهها مؤخرًا نحو العمل في مجال العدالة الجنائية وتدرس لتصبح محامية ، تتبع خطى والدها الراحل روبرت كارداشيان.