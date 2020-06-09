كيم تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصور حميمية.. "شكرًا لتواجدك بجانبي"

انتشرت شائعات تُفيد أن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" ستنفصل عن زوجها مغني الراب الأمريكي "كانييه ويست" لعدم تحمله المسؤولية في رعاية الأطفال والمنزل، كما أفيد عيشهما في غرف نوم منفصلة داخل عقارهما الفاخر خلال فترة الحجر المنزلي.

وبلفتة لطيفة، أسكتت "كيم كارداشيان" الشائعات برسالتها العاطفية التي كتبتها لزوجها بمناسبة عيد ميلاده الـ42.



نشرت "كيم"، البالغة من العمر 39 عامًا، صورتين حميمتين تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أثناء تبادلهما القبلات، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لملكي."

وأعربت "كيم" عن مدى فخرها وحبها لـ"كانيه" عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، فنشرت صورة لهما اخلال إجازة شاطئية، وكتبت: أشكرك لتواجدك بجانبي وعدم السماح للعالم بتغيرك .. الحياة لن تكون كما هي الآن دونك".



يذكر أنه مضى أكثر من ستة أعوام على زواج الثنائي الأشهر، حيث عقدا حفل زفافهما في إيطاليا عام 2014، وأنجبا أربعة أطفال هم؛ "سانت"، "نورث"، "شيكاغو"، و"سالم".