كيم تفاجأ برسالة لطيفة مكتوبة على ورق المرحاض.. والمعجبون يشككون بخط اليد!

تفاجأت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" برسالة لطيفة من ابنتها الكبرى "نورث" في الحمام.

شاركت "كيم كارداشيان" متابعيها الذين يصل عددهم 202 مليون متابع عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لورق مرحاض مكتوب عليه "أحبك أمي" تركتها لها ابنتها تعبيرًا عن حبها لها، وأرفقتها بتعليق: "أحبك أيضًا نورث للأبد".

وحصدت الصورة منذ نشرها على أكثر من 1.9 مليون إعجاب وأكثر من 10 آلاف تعليق يشيد بلطافة "نورث"، إلَّا أن الكثيرين شككوا بخط نورث معتقدين أن "كيم" نفسها من كتبت هذه الرسالة، فكتب أحدهم: "أنت تدركين بشكل قاطع أنك كتبت هذه العبارة بنفسك".

وتأتي رسالة "نورث" في اللحظات التي تقضي هي ووالدتها وأشقائها إجازتهم العائلة في جزر تركس وكايكوس، حيث نشرت "كيم" سلسلة صور للإجازة الشاطئية اللطيفة.

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