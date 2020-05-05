كيم تلجأ للفوتوشوب.. فهل نسيت آظافرها في شعرها؟

لا يمكنك التلاعب برواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يمتلكون عيون ثاقبة بإمكانها تميز أي خطئٍ وإن كان بسيطًا.

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" متابعيها الذي يبلغ عددهم أكثر 168 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام" صورًا لجلسة تصوير جديدة معتمدة نقشة جلد الأفعى لإطلالتها بالكامل ابتداءً من طلاء أظافرها نهاية بخصلات شعرها الأسود الطويل، وعلقت: "سامة".

اعتمدت "كيم" وضعية غريبة لجلسة التصوير، فوضعت يديها على الحائط بالكامل مخفيةً وجهها، في حين أسدلت شعرها الأسود الطويل وراء كتفها الذي جاء بنقشة جلد الأفعى، بينما ارتدت حمالة بنقشة مطابقة، وبدا وكأن أفعى تلتف حول جسدها.

ورغم ثروتها الضخمة التي تقدر بالملايين، والتي تخولها لاستئجار أهم وأشهر معدلي الصور، إلَّا أن رواد مواقع التواصل لاحظوا أن أحد أظافرها علق في شعرها، ما يدل على فشل رهيب أثناء تعديل صورها.

وانقسم معجبوها بين مشيد بإطلالتها وبين منتقد للفشل الرهيب، فكتب أحدهم: "شعر الأفعى سيكون الصيحة القادمة".

ويجدر الإشارة إلى أن جلسة التصوير التقطت في شهر فبراير الماضي قبل بدأ إجراءات الحجر المنزلي، وقد انتشر فيديو لكواليس جلسة التصوير، حيث يظهر رجل يقوم برش شعرها بطلاء للحصول على نقشة الأفعى.