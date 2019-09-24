كيم تنشر صورة لطيفة لشيكاغو بعد تعرضها للإذلال.. وكورتني تشبهها بالدمية!

تعرَّضت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لموقف محرج في حفل توزيع جوائز "إيمي" برفقة شقيقتها عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" حينما اعتلتا خشبة المسرح لتقديم جائة أفضل مسلسل تلفزيوني واقعي، حيث ادعتا أن برنامجها واقعي وأنهن يتصرفن على طبيعتهن.

لكن لم تدع "كيم كارداشيان" الموقف المحرج من يقلل من ثقتها بنفسها أو يخفض من روحها المعنوية، فقد شاركت معجبيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لطيفة لطفلتها "شيكاغو:"، البالغة من العمر 20 شهر، وأرفقتها بتعليق: "شي شي خاصتي".

تظهر الطفلة الصغيرة تركض بمحاذات والدتها مُرتديةً بدلة رياضية باللون البيج وحذاء رياضي، بينما سُرَّح شعرها على شكل ضفيرتين جانبيتين، وابتسمت ابتسامة لطيفة كاشفةً عن أسنانها الأمامية.

وحصدت الصورة في أقل من 24 ساعة على أكثر من 2.5 مليون إعجاب وآلاف التعليقات التي تشيد بجمال طفلتها ولطافتها، حيث علَّقت شقيقتها "كلوي كارداشيان" على الصور: "ليس من الطبيعي كم هي جميلة.. إنها دمية".