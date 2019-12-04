كيم كارداشيان "أفعى ضخمة" خلال عرض ديور للرجال.. وكورتني فاتنة بالجلد الأسود

استطاعت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" هذا الأسبوع التخلي عن الأعمال والأمور العائلية وإعطائنا لمحة عن بعض الفنون والأزياء من خلال حضورها حدث Art Basel.

ووصلت كيم برفقة شقيقتها كورتني إلى معرض ديور للرجال حيث لفتت الأنظار فور دخولها المعرض وهي ترتدي جلد الثعبان من الأعلى إلى أخمص قدميها بالكامل.

فاختارت كيم ارتداء سترة طويلة من جلد الثعبان الأبيض مع بنطال مطابق ذو خصر عالي ونسّقت معه حقيبة كتف بنفس النقشة ولكن باللون الأزرق كما انتعلت حذاء مطابق بكعب عال، وعلى صعيد الشعر اعتمدت كيم تسريحة ذيل الحصان.

أما شقيقتها كورتني فقد اختارت لفت الأنظار إليها بإظهار منحنيات جسدها وهي ترتدي فستان أسود من الجلد الضيّق والذي جاء بفتحة كبيرة جهة الصدر مع خيوط متشابكة، ونسّقت معه حذاء مفتوح لونه مطابق للفستان كما أسدلت شعرها الطويل بطريقة متماوجة.

وانضم إلى هذا الحدث العديد من عارضات الأزياء ومشاهير هوليوود منهم ويني هارلو التي تألقت بجمبسوت رياضي باللون الوردي، بالإضافة إلى بيلا حديد التي اختارت بدلة من الساتان الأبيض مطبوع عليها أشكال مختلفة باللون الأسود.

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