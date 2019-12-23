كيم كارداشيان بأسوأ إطلالاتها في نزهة مع أطفالها في ساكس.. ألوان غير متناسقة وجلد ثعبان يغطيها!

تقضي نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" وقتها بعيداً عن مدينة كاليفورنيا لبضعة أيام وذلك للتمتع بعطلة العيد ميلاد مع عائلتها في مدينة نيويورك.

وشوهدت كيم وهي تتنزه برفقة أطفالها حيث تم التقاط صور لها أثناء وصولها إلى فندقها في مانهاتن بينما كانت تمسك بيدي طفليها نورث وسانت.

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع بإطلالة قبيحة وفوضوية حيث أنها لم تنسّق ألوان ملابسها فارتدت بنطال وردي مع بلوزة باللون البيج ونسّقت معهم حذاء رياضي باللون البرتقالي.

ولم تكتفي كيم بفوضى الألوان في ملابسها بل نسّقت معهم معطف طويل من جلد الثعبان باللون البني كما وضعت نظارات شمسية وأسدلت شعرها المموج الطويل.

وخلال وقت سابق استمتعت كيم بوقتها مع اطفالها في تجربة Frozen 2 Enchanted Forest في ساكس حيث كانوا يصرخون عند دخولهم المكان وهو مليء بالأشجار المضاءة باللون الأحمر والأزرق وتواجد هناك حصان فضي بحجم طبيعي.

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