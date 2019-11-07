كيم كارداشيان بإطلالة الجينز الساحرة وتتبادل القبلات على السجادة الحمراء مع زوجها!

على الرغم من مرور خمس سنوات على زواجهما إلا أن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" وزوجها مغني الراب "كانيه ويست" مازالا يحافظان على علاقتهما الرومانسية في كل مكان.

وخلال مشاركتهما في حفل توزيع جوائز مجلة WSJ في نيويورك مساء أمس الأربعاء بدا الثنائي في غاية الحب والرومانسية مع بعضهما، فكانا يحضنان بعضهما ويضحكان ويتبادلان القبل بينما قدّما إلى صديقهما المصمم ريكاردو تيسكي جائزة Fashion Innovator.

ولم يكن هناك من أنكر أن كيم بدت في غاية الروعة أثناء دخولها المدخل مع زوجها حيث اختارت إطلالة الجينز من رأسها إلى أخمص قدميها فارتدت بلوزة من الجينز، بقصة الأوف شولدر وبأكمام طويلة وعريضة.

ولإتمام أناقة إطلالتها نسّقت بوت طويل باللون الكحلي متصل مع بنطال مطابق للبلوزة، وعلى الرغم من حشمة أزيائها إلا أنها لم تستطع إلا إبراز بطنها من الجوانب، بالإضافة إلى أنها وضعت أقراط هوب بيضاء.

أما كانيه فحاول مطابقة إطلالته بزوجته الجميلة وهو يرتدي بدلة كحلية نسّقها مع بوت متوسط الطول وبنفس اللون.

وانضم إليهما في الحفل والدتها كريس جينر التي تألقت بإطلالتها السوداء الكاملة فاختارت بليزر وبنطال قماشي بالإضافة إلى الحذاء وحقيبة اليد وكانت برفقة صديقها كوري جامبل.

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