كيم كارداشيان بإطلالة راكبة دراجة مثيرة برفقة ناعومي كامبل وشير.. ما الذي جمعهن!

نشر فيديو عن الفيلم القصير الجديد Bang والذي ظهر فيه راكبات الدرجات الفتيات وهن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وعارضة الأزياء ناعومي كامبل بالإضافة إلى النجمة شير.

وظهر الفيديو عبر صفحات انستغرام باللونين الأبيض والأسود حيث كان مصوّراً في شوارع لوس انجلوس بواسطة رجل مجهول ينتقل إلى مكان محدد من المدينة حيث تتواجد عصابة الفتيات راكبات الدراجات التي أطلق عليها اسم Angels Of Santee Street.

وكانت كيم بالفيديو قد اختارت إطلالة مثيرة باللون الأسود إذ ارتدت بلوزة بقصة الأوف شولدر كما سرّحت شعرها بطريقة مستوحاة من السبعينيات بينما كانت تركب الدراجة النارية.

أما شير التي ظهرت في الفيديو فقد ارتدت سترة جلدية خاصة براكبي الدراجات النارية وسرّحت شعرها بطريقة مطابقة لكيم.

ويبدأ الفيديو بصوت رجل في الخلفية وهو يقول: "الأربعاء تقاطع 45، مثل كل يوم أربعاء بعد تناول فطيرة الكرز أتوجه نحو الشوارع أتوجّه نحو المكان الذي يبيعون فيه أزياء السيدات ولا يهمني الخرز والأكسسوارات ولكن لمشاهتهن وهن يمرن هناك".

ومن جهة أخرى فإن هذا ليس الفيلم القصير الوحيد لكيم كارداشيان حيث تقوم حالياً بصنع فيلمها الوثائقي القادم تحت اسم The Justice Project الذي يوثّق رحلتها إلى العدالة الجنائية.

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