كيم كارداشيان بإطلالة فوضوية وخالية من المكياج في الشارع.. هل كانت تحلم بماكدونالدز؟

تحاول نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" الاستمتاع بنزهة ليلية بعد أسبوع مليء بالأعمال بسبب التعيينات الجديدة في مكاتب Skims لإدارة مجموعة الملابس الداخلية الخاصة بها.

وتوجّهت كيم نحو سلسلة مطاعم ماكدونالدز في المنطقة لتناول الآيس كريم بالفانييلا بينما كانت بإطلالة فوضوية وطبيعية كأنها في منزلها.

واختارت كيم الظهور ببلوزة هودي رمادية نسّقتها مع بنطال رياضي أبيض اللون نسّقته مع حذاء رياضي ضخم، ووضعت على رأسها قبعة الهودي نفسها، كما أنها أكملت مظهرها الطبيعي بعدم وضع أي من مساحيق المكياج على وجهها.

وخلال وقت سابق نشرت نجمة تلفزيون الواقع صورةً قديمة لها برفقة شقيقتها كورتني ويفترض أنها من سنوات المراهقة، وعلّقت عليها "نحن في طريقنا إلى أرمينيا".

ومن الجدير بالذكر أن كيم وشقيقاتها من أصول أرمينية، فوالدها روبرت الذي توفي عام 2003 كان من الجيل الثالث من أصل أرميني، في حين أن والدتها كريس جينر هي من أصول هولندية وانجليزية

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